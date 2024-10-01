Хезболла нанесла ответные удары по позициям сионистского режима

Движение "Хезболла" в Ливане сообщило об атаке на одну из военных баз сионистского режима.

"Хезболла" добавила, что бойцы этого движения подвергли артиллерийскому обстрелу место дислокации сионистских военнослужащих на базе "Эль-Мудавар", что привело к потерям.

Это движение также заявило, что бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами "Катюша" место дислокации сионистских военнослужащих в сионистском поселении "Кфар Гилеади".

Средства массовой информации сионистского режима также сообщили о срабатывании сигнализации тревоги на севере Израиля, особенно в Аль-Басе, Шломи и Бетсете на Западном Галилее.