1 окт. 2024 г., 19:08
??????? ID: 85614580
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3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Хезболла нанесла ответные удары по позициям сионистского режима

1 окт. 2024 г., 19:08
??????? ID: 85614580
Хезболла нанесла ответные удары по позициям сионистского режима

Тегеран, 1 октября, ИРНА - Движение "Хезболла" в Ливане, продолжая атаки на позиции сионистского режима, подвергло артиллерийскому обстрелу военную базу "Эль-Мудавар" на севере Израиля.

Движение "Хезболла" в Ливане сообщило об атаке на одну из военных баз сионистского режима.

"Хезболла" добавила, что бойцы этого движения подвергли артиллерийскому обстрелу место дислокации сионистских военнослужащих на базе "Эль-Мудавар", что привело к потерям.

Это движение также заявило, что бойцы исламского сопротивления обстреляли ракетами "Катюша" место дислокации сионистских военнослужащих в сионистском поселении "Кфар Гилеади".

Средства массовой информации сионистского режима также сообщили о срабатывании сигнализации тревоги на севере Израиля, особенно в Аль-Басе, Шломи и Бетсете на Западном Галилее.

3 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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