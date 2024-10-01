Пезшкиян в адрес Си Цзиньпина: отношения Ирана и Китая глубокие, стабильные и стратегические

Масъуд Пезшкиян сегодня во вторник поздравил Си Цзиньпина с 75-й годовщиной образования Китайской Народной Республики.

В тексте послания президента Си Цзиньпину говорится: «Под Вашим руководством народ Китая добился поразительных успехов, что стало фундаментом для укрепления мостов дружбы и общего процветания для стран мира.

Пезшкиян, заявив, что две страны, опираясь на общие ценностные и культурные корни, такие как взаимное уважение, равенство и филантропия, открыли новую главу всеобъемлющих стратегических отношений для углубления связей во всех областях, подчеркнул: «Теперь, когда традиционная дружба двух народов выдержала испытание временем и переросла в глубокие, устойчивые и стратегические отношения, я выражаю свою готовность к сотрудничеству с Вами для развития всестороннего сотрудничества между Ираном и Китаем».