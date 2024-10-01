Российский чиновник прогнозировал реализацию соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза с Ираном с 2025 г.

При этом Дмитрий Волошин в ходе торговых переговоров на полях Евразийского экономического форума заявил, что объем торговли между Ираном и Россией в 2025 году может увеличиться на 27%. Он предсказал, что реализация соглашения о свободной торговле приведет к тому, что торговля между Россией и Ираном увеличится на 68% к 2030 году. В то же время он подчеркнул, что ожидается, что торговые показатели между двумя странами будут фактически выше.