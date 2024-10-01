При этом Дмитрий Волошин в ходе торговых переговоров на полях Евразийского экономического форума заявил, что объем торговли между Ираном и Россией в 2025 году может увеличиться на 27%. Он предсказал, что реализация соглашения о свободной торговле приведет к тому, что торговля между Россией и Ираном увеличится на 68% к 2030 году. В то же время он подчеркнул, что ожидается, что торговые показатели между двумя странами будут фактически выше.
Российский чиновник прогнозировал реализацию соглашения о свободной торговле Евразийского экономического союза с Ираном с 2025 г.
1 окт. 2024 г., 17:21
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Тегеран, 1 октября, ИРНА - Заместитель министра экономического развития России сказал, что ожидается, что соглашение о свободной торговле между странами-членами Евразийского экономического союза и Исламской Республикой Иран будет реализовано в 2025 году, что приведет к увеличению торговых обменов.
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