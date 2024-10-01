1 окт. 2024 г., 16:31
Новости ID: 85614460
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Израиль лгал о наземном вторжении в Ливан

1 окт. 2024 г., 16:31
Новости ID: 85614460
Израиль лгал о наземном вторжении в Ливан

Тегеран, 1 октября, ИРНА - Хезболла Ливана, подчеркивая, что утверждения сионистского режима о наземном вторжении в Ливан ложны, заявила, что она нанесла удары по военной разведывательной базе 8200 и штаб-квартире сионистской разведывательной организации, известной как «Моссад».

Мухаммед Афиф, ответственный за информационные вопросы Хезболлы Ливана, сегодня, во вторник, в интервью Аль-Джазире подчеркнул, что все утверждения сионистского режима о том, что силы этого режима вторглись в Ливан, являются ложью.

Он подчеркнул: «Пока не было прямых столкновений на земле между моджахедами сопротивления и оккупационными силами. Наши моджахеды готовы к противостоянию с вражескими силами, которые пытаются вторгнуться на ливанскую территорию».

Афиф добавил: «Мы нанесем наибольший ущерб вражеским силам, которые пытаются вторгнуться на ливанскую территорию».

4 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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