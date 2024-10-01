Израиль лгал о наземном вторжении в Ливан

Мухаммед Афиф, ответственный за информационные вопросы Хезболлы Ливана, сегодня, во вторник, в интервью Аль-Джазире подчеркнул, что все утверждения сионистского режима о том, что силы этого режима вторглись в Ливан, являются ложью.

Он подчеркнул: «Пока не было прямых столкновений на земле между моджахедами сопротивления и оккупационными силами. Наши моджахеды готовы к противостоянию с вражескими силами, которые пытаются вторгнуться на ливанскую территорию».

Афиф добавил: «Мы нанесем наибольший ущерб вражеским силам, которые пытаются вторгнуться на ливанскую территорию».