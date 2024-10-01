Число жертв теракта в районе Никшахра на юге Ирана достигло четырех человек

Абдолла Кадходаи, Юсеф Ширани, Джавад Садати и Парвиз Кадходаи являются жертвами террористического инцидента в районе Бент Никшахра.

Этот террористический инцидент произошел в результате стрельбы из автомобиля Peugeot в людей, которые участвовали в праздничных мероприятиях в школе Мохсени Шейхан в Бенте, г. Никшахр, на юге провинции Систан и Белуджистан, когда пассажиры этого автомобиля открыли огонь по людям.

Абдолла Кадходаи, командир отряда "Басидж" района Бент Никшахр, Юсуф Ширани, сотрудник Министерства образования и председатель городского совета Бента, и Сейед Джавад Садати, военнослужащий, были убиты.