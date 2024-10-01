1 окт. 2024 г., 15:42
Новости ID: 85614418
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Число жертв теракта в районе Никшахра на юге Ирана достигло четырех человек

1 окт. 2024 г., 15:42
Новости ID: 85614418
Число жертв теракта в районе Никшахра на юге Ирана достигло четырех человек

Тегеран, 1 октября, ИРНА - Число жертв от террористического инцидента во вторник в районе Бент Никшахра на юге провинции Систан и Белуджистан достигло четырех человек.

Абдолла Кадходаи, Юсеф Ширани, Джавад Садати и Парвиз Кадходаи являются жертвами террористического инцидента в районе Бент Никшахра.

Этот террористический инцидент произошел в результате стрельбы из автомобиля Peugeot в людей, которые участвовали в праздничных мероприятиях в школе Мохсени Шейхан в Бенте, г. Никшахр, на юге провинции Систан и Белуджистан, когда пассажиры этого автомобиля открыли огонь по людям.

Абдолла Кадходаи, командир отряда "Басидж" района Бент Никшахр, Юсуф Ширани, сотрудник Министерства образования и председатель городского совета Бента, и Сейед Джавад Садати, военнослужащий, были убиты.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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