Йемен нанес беспилотный удар по Тель-Авиву и порту Эйлат

Яхья Сари в своем заявлении подчеркнул, что в поддержку Палестины и Ливана, вооруженные силы Йемена с помощью беспилотника "Яфа" атаковали сионистскую военную цель в Тель-Авиве.

Он также добавил, что вооруженные силы Йемена с помощью 4 беспилотников типа "Самад 4" также атаковали сионистские военные цели в районе Умм-эр-Рашраш (порт Эйлат).

Сари сообщил, что эти две операции были успешно проведены.

Официальный представитель вооруженных сил Йемена подчеркнул, что они будут продолжать поддерживать народы Палестины и Ливана, пока оккупанты не будут изгнаны и не будут сорваны их захватнические проекты, и призвал арабские и исламские народы нарушить свое молчание и активно участвовать в этой судьбоносной битве.