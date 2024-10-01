«Хезболла» сообщила о ракетной атаке на израильскую военную базу

Ливанская «Хезболла» нацелилась на место сбора сионистских военных в базе Аль-Матла на севере оккупированной Палестины ракетными ударами.

«В поддержку палестинского народа и его смелого Сопротивления, а также для защиты Ливана и его народа, наши бойцы сегодня, во вторник, в 7:40 утра по местному времени, нанесли ракетный удар по месту сбора военных противника в базе Аль-Матла», - отмечается в заявлении Исламского сопротивления Ливана.

В другом заявлении «Хезболла» сообщила, что в 8:05 утра по местному времени она нанесла ракетный удар по месту сбора сионистских военных в городе Аль-Матла.

В ответ, артиллерия сионистского режима обстреляла районы Кфар-Килла, Эль-Эдейса, Аль-Хиям и Аль-Ваззани на юге Ливана.

По данным ряда источников, авиаудар израильских сил по спасательному центру в аль-Масгара, Ливан, привел к гибели 8 человек.

Официальное агентство Ливана также сообщило, что истребители израильского режима атаковали город Эд-Даудия, расположенный на юге Ливана. В результате атаки 10 человек погибли, а 5 других получили ранения.