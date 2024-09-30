30 сент. 2024 г., 20:36
Journalist ID: 2177
??????? ID: 85613410
T T
1 Persons

Ареф: укрепление российсо-иранского сотрудничества – принципиальная позиция иранского правительства

30 сент. 2024 г., 20:36
??????? ID: 85613410
Ареф: укрепление российсо-иранского сотрудничества – принципиальная позиция иранского правительства

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Во внешней политике Ирана соседи, особенно Российская Федерация, пользуются приоритетом. Об этом заявил превый вице-президент Ирана Мохаммад Реза Арев на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

"Прежде всего я хотел бы осудить преступления сионистского режима в Секторе Газа и Ливане и подчеркнуть, что созидательные позиции и серьёзные действия Российской Федерации в Совбезе ООН могут оказаться эффективными, чтобы остановить эти преступления", отметил иранский вице-президент.

"Мне очень отрадно видеть, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях, и хотел бы подчеркнуть, что новое Правительство Ирана тоже серьёзно намерено укрепить наши отношения", сказал Ареф, отметив, что В нашей внешней политике соседи, особенно Российская Федерация, пользуются приоритетом.

По его словам, новое правительство настаивает на прагматичном подходе и на том, чтобы результаты переговоров, заключённые договоры и документы в ближайшее время начали реализовываться на практике.

1 Persons

??? ???????????

You are replying to: .