Ареф: укрепление российсо-иранского сотрудничества – принципиальная позиция иранского правительства

"Прежде всего я хотел бы осудить преступления сионистского режима в Секторе Газа и Ливане и подчеркнуть, что созидательные позиции и серьёзные действия Российской Федерации в Совбезе ООН могут оказаться эффективными, чтобы остановить эти преступления", отметил иранский вице-президент.

"Мне очень отрадно видеть, какими хорошими темпами развиваются наши отношения на всех уровнях, и хотел бы подчеркнуть, что новое Правительство Ирана тоже серьёзно намерено укрепить наши отношения", сказал Ареф, отметив, что В нашей внешней политике соседи, особенно Российская Федерация, пользуются приоритетом.

По его словам, новое правительство настаивает на прагматичном подходе и на том, чтобы результаты переговоров, заключённые договоры и документы в ближайшее время начали реализовываться на практике.