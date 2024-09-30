30 сент. 2024 г., 19:48
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Новости ID: 85613376
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Соглашение о превращении Ирана в транзитный хаб является успешным примером российско-иранского сотрудничества

30 сент. 2024 г., 19:48
Новости ID: 85613376
Соглашение о превращении Ирана в транзитный хаб является успешным примером российско-иранского сотрудничества

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Президент Ирана Масуд Пезешкиан назвал соглашение о превращении Ирана в транзитный и региональный газовый хаб прекрасным примером совместного сотрудничества Ирана и России в целях обеспечения интересов двух стран, а также создания устойчивого развития, конвергентного роста и экономического скачка в регионе.

Об этом заявил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который находится в Тегеране с официальным визитом.

"Мы считаем, что если важные совместные проекты Ирана и России достигнут стадии реализации, они создадут большие возможности в сфере борьбы с репрессивными санкциями для обеих стран", подчеркнул иранский президент.

"США желают сохранить свою гегемонию, чтобы изолировать такие страны, как Иран и Россия. Но мы должны противодействовать этому, в том числе в таких форматах, как ШОС, БРИКС", указал он.

Мишустин, в свою очередь, попросил передать Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи самые тёплые слова от Президента России Владимира Владимировича Путина.

"Считаю, что, несмотря на то, что за последние семь месяцев наш совместный товарооборот увеличился на 6,5%, есть огромный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, промышленности, торговых и культурно-гуманитарных отношений России и Ирана", указал он.

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