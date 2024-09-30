Соглашение о превращении Ирана в транзитный хаб является успешным примером российско-иранского сотрудничества

Об этом заявил он на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным, который находится в Тегеране с официальным визитом.

"Мы считаем, что если важные совместные проекты Ирана и России достигнут стадии реализации, они создадут большие возможности в сфере борьбы с репрессивными санкциями для обеих стран", подчеркнул иранский президент.

"США желают сохранить свою гегемонию, чтобы изолировать такие страны, как Иран и Россия. Но мы должны противодействовать этому, в том числе в таких форматах, как ШОС, БРИКС", указал он.

Мишустин, в свою очередь, попросил передать Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи самые тёплые слова от Президента России Владимира Владимировича Путина.

"Считаю, что, несмотря на то, что за последние семь месяцев наш совместный товарооборот увеличился на 6,5%, есть огромный потенциал для расширения сотрудничества в сфере энергетики, транспорта, промышленности, торговых и культурно-гуманитарных отношений России и Ирана", указал он.