30 сент. 2024 г., 16:22
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Мишустин прибыл в Тегеран

30 сент. 2024 г., 16:22
??????? ID: 85613214
Мишустин прибыл в Тегеран

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в столицу Ирана с официальным визитом.

В рамках визита Мишустин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Главу российского правительства официально встретил Ареф в историческом комплексе Саадабад.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал визит Мишустина в Тегеран важным, добавив, что он может придать импульс отношениям между Ираном и Россией в торгово-экономической сфере.

По словам Джалали премьер-министр РФ также обсудит в Тегеране  договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. 

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