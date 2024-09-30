Мишустин прибыл в Тегеран

В рамках визита Мишустин проведет переговоры с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и первым вице-президентом Мохаммадом Резой Арефом.

Главу российского правительства официально встретил Ареф в историческом комплексе Саадабад.

Ранее посол Ирана в Москве Казем Джалали назвал визит Мишустина в Тегеран важным, добавив, что он может придать импульс отношениям между Ираном и Россией в торгово-экономической сфере.

По словам Джалали премьер-министр РФ также обсудит в Тегеране договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.