Заместитель руководителя «Хезболлы»: мы победим, как в 2006 году

"Насралла присутствовал на поле джихада и борьбы, пока был жив, и он был носителем политики Имама Хомейни, а также на пути и политике Верховного лидера Исламской революции Имама Хаменеи", сказал он.

Шейх Касем добавил, что Насралла двигался в сторону поддержки Кудса, был другом моджахедов.

"Мы выражаем наши соболезнования Имаму Заману и аятолле Хаменеи, Верховному лидеру Исламской революции, моджахедам и его семье, Ливану, региону, миру и борцам за свободу в связи с потерей нашего друга, нашего любимого лидера", сказал заместитель Генсека Хезболлы.

По его словам, Израиль совершал преступления и массовые убийства во всех районах Ливана и нападал на гражданских лиц и медицинские центры. " Сионистский режим не воюет с боевиками, а убивает невинных людей", указал он.

"США являются соучастником преступлений и оказывает неограниченную политическую и военную поддержку сионистскому режиму, но мы дети Имама Хусейна, и мы добьемся победы", подчеркнул Шейх Касем.

"Путь Хасана Насраллы продолжается, Хезболла продолжает свои цели и поле джихада и имеет систему командования и контроля. Все присутствуют на поле", отметил он.

"Израиль не достигнет своих целей, и мы выйдем победителями из этой битвы", сказал Шейх Касем.

"С точки зрения военной и человеческой мощи мы сильны и велики, мы полностью готовы и продолжим, Израиль не сможет атаковать нашу военную мощь", подчеркнул он.

"В структуре "Хизбаллы" у каждого командира есть преемник если кто-то пострадает, другой его заменяет. Мы выберем нового генерального секретаря «Хезболлы» на основе существующего механизма как можно скорее", продолжал он.

Шейх Касем подчеркнул, что если Израиль намерен провести наземную операцию в Ливане, бойцы сопротивления готовы сражаться на земле.