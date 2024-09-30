30 сент. 2024 г., 14:00
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The Guardian: осуществив атаку на Хасана Насраллу, Израиль унизил США

30 сент. 2024 г., 14:00
??????? ID: 85613034
The Guardian: осуществив атаку на Хасана Насраллу, Израиль унизил США

Тегеран, 30 сентября ИРНА – Израиль, проигнорировав просьбу США о прекращении огня в Ливане и осуществив террористическую атаку на генерального секретаря "Хезболлы" Сейеда Хасана Насраллу, ставил под сомнение репутацию Байдена, подчеркнула в аналитической статье газета The Guardian.

Воздушная атака Израиля на Бейрут, произошедшая через несколько часов после призывов США и Франции к прекращению огня в Ливане, продемонстрировала, что израильтяне не обращают внимания даже на требования своих основных союзников.

«Израиль, осуществив террористическую атаку на Сейеда Хасана Насраллу, генерального секретаря "Хезболлы" в Ливане, унизил Соединенные Штаты и президента Джо Байдена», - отмечается в тексте.

Согласно ее данным, американские и французские чиновники сообщили, что Нетаньяху в частном порядке подтвердил прекращение огня в Ливане, однако это было фактически опровергнуто террористической атакой на Сейеда Хасана Насраллу.

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