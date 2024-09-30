Воздушная атака Израиля на Бейрут, произошедшая через несколько часов после призывов США и Франции к прекращению огня в Ливане, продемонстрировала, что израильтяне не обращают внимания даже на требования своих основных союзников.

«Израиль, осуществив террористическую атаку на Сейеда Хасана Насраллу, генерального секретаря "Хезболлы" в Ливане, унизил Соединенные Штаты и президента Джо Байдена», - отмечается в тексте.

Согласно ее данным, американские и французские чиновники сообщили, что Нетаньяху в частном порядке подтвердил прекращение огня в Ливане, однако это было фактически опровергнуто террористической атакой на Сейеда Хасана Насраллу.