30 сент. 2024 г., 12:55
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Новости ID: 85612925
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ХАМАС объявило о гибели руководителя штаба в Ливане при ударе ВС Израиля

30 сент. 2024 г., 12:55
Новости ID: 85612925
ХАМАС объявило о гибели руководителя штаба в Ливане при ударе ВС Израиля

Тегеран, 30 сентября, ИРНА – Движение ХАМАС сообщило о мученической смерти руководителя штаба в Ливане вместе с членами его семьи в ходе агрессии сионистского режима против Ливана.

В своем заявлении движение ХАМАС подтвердило, что руководитель штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате израильского удара, нанесенного по южным районам страны.

Утверждается, что удар был нанесён рано утром по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс на юге Ливана. В момент удара в доме находились его жена, сын и дочь; все они также погибли.

«Мы клянёмся с этим мучеником и всеми другими мучениками, что будем продолжать их путь до тех пор, пока не изгнаем сионистов из Палестины и не освободим Аль-Кудс и всех палестинских заключённых», - отмечается в заявлении.

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