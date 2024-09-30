ХАМАС объявило о гибели руководителя штаба в Ливане при ударе ВС Израиля

В своем заявлении движение ХАМАС подтвердило, что руководитель штаба палестинского движения ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу аль-Амин погиб в результате израильского удара, нанесенного по южным районам страны.

Утверждается, что удар был нанесён рано утром по дому Абу аль-Амина, расположенному в лагере для палестинских беженцев Эль-Басс на юге Ливана. В момент удара в доме находились его жена, сын и дочь; все они также погибли.

«Мы клянёмся с этим мучеником и всеми другими мучениками, что будем продолжать их путь до тех пор, пока не изгнаем сионистов из Палестины и не освободим Аль-Кудс и всех палестинских заключённых», - отмечается в заявлении.