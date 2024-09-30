30 сент. 2024 г., 10:34
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Новый Постпред Ирана при ШОС встретился с Генсеком Организации

30 сент. 2024 г., 10:34
??????? ID: 85612712
Новый Постпред Ирана при ШОС встретился с Генсеком Организации

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — В секретаритате Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) состоялась встреча Нового Постоянного представителя Ирана при секретаритате ШОС Мохаммада Расула Джафари с Генеральным секретарем Организации Чжан Мином.

На этой встрече, на которой присутствовал бывший постпред ИРИ при ШОС Али Багер Немати Чжан Мин высоко оцениил его роль в последние два года и после вступления Исламской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в укрепление сотрудничества между организацией и Ираном.

Кроме того, было отмечено важная роль постоянных представителей в продвижении национальных и региональных целей своих стран в рамках ШОС.

Напомним, что в пятницу, 27 сентября, Джафари провел отдельную встречу с заместителе Генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев. Стоит отмеить, что Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы, на этом посту он сменит Чжан Мина.

В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов с территорией более 35 млн. кв км, населением свыше 3,5 млрд человек. Она считается второй по значимости международной организацией после ООН.

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