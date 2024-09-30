Новый Постпред Ирана при ШОС встретился с Генсеком Организации

На этой встрече, на которой присутствовал бывший постпред ИРИ при ШОС Али Багер Немати Чжан Мин высоко оцениил его роль в последние два года и после вступления Исламской Республики в Шанхайской организации сотрудничества в укрепление сотрудничества между организацией и Ираном.

Кроме того, было отмечено важная роль постоянных представителей в продвижении национальных и региональных целей своих стран в рамках ШОС.

Напомним, что в пятницу, 27 сентября, Джафари провел отдельную встречу с заместителе Генерального секретаря ШОС Нурлан Ермекбаев. Стоит отмеить, что Нурлан Ермекбаев назначен генсеком ШОС на 2025-2027 годы, на этом посту он сменит Чжан Мина.

В настоящее время Шанхайская организация сотрудничества объединяет 10 государств-членов с территорией более 35 млн. кв км, населением свыше 3,5 млрд человек. Она считается второй по значимости международной организацией после ООН.