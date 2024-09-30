Председатель Совета муфтиев РФ выразил соболезнования в связи с гибелью лидера Хезболлы

"От имени Духовного управления мусульман Российской Федерации и нашего духовенства выражаю глубочайшие соболезнования ливанскому народу в связи с гибелью в Бейруте лидера исламского движения Хизболлы Хасана Насраллы. Молим Всевышнего принять душу вероломно убитого нашего брата в числе шахидов и ввести его в Райскую обитель", говорится в послании.

"Мы скорбим по поводу сотен ливанских жертв израильских авиаударов в течение последних дней. Да будет Всемилостивый Господь милосерден к душам тех наших братьев, которые стали жертвами агрессии и вознаградит их в Вечности", отмечается в нем.