Иран осудил нападение израильского режима на йеменский город Ходейда

Представитель МИД Ирана заявил, что израильское нападение на гражданскую инфраструктуру в Ходейде стало еще одним доказательством антигуманной природы сионистского режима.

Канаани сказал, что нападение является нарушением Устава Организации Объединенных Наций, и призвал международное сообщество выступить против неоднократного нарушения Израилем международного права.

Он подтвердил поддержку Ираном достойной защиты Йеменом палестинского народа на фоне войны Израиля в секторе Газа.

Канаани заявил, что преступная деятельность Израиля осуществляется при безусловной поддержке Соединенных Штатов, добавив, что США являются соучастниками преступлений, совершенных правящей бандой Тель-Авива в Палестине, Ливане и Йемене.