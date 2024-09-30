30 сент. 2024 г., 06:20
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Иран осудил нападение израильского режима на йеменский город Ходейда

30 сент. 2024 г., 06:20
??????? ID: 85612480
Иран осудил нападение израильского режима на йеменский город Ходейда

Тегеран, 30 сентября. ИРНА — Официальный представитель МД Ирана Нассер Канаани решительно осудил новое нападение сионистского режима на йеменский порт Ходейда, которое привело к повреждению топливных хранилищ и электростанции в регионе.

Представитель МИД Ирана заявил, что израильское нападение на гражданскую инфраструктуру в Ходейде стало еще одним доказательством антигуманной природы сионистского режима.

Канаани сказал, что нападение является нарушением Устава Организации Объединенных Наций, и призвал международное сообщество выступить против неоднократного нарушения Израилем международного права.

Он подтвердил поддержку Ираном достойной защиты Йеменом палестинского народа на фоне войны Израиля в секторе Газа.

Канаани заявил, что преступная деятельность Израиля осуществляется при безусловной поддержке Соединенных Штатов, добавив, что США являются соучастниками преступлений, совершенных правящей бандой Тель-Авива в Палестине, Ливане и Йемене.

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