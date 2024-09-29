Командующий силами "Кудс": Мы останемся рядом с "Хезболла" до освобождения Иерусалима

Генерал Эсмаил Каани, командующий силами "Кудс" Корпуса стражей Исламской революции, в своём послании, поздравляя и выражая соболезнования по поводу гибели лидера исламского сопротивления, написал: «Трагическая и душераздирающая гибель предводителя муджахедов "Хезболла" господина Хасана Насраллы опечалила всех нас и оплакивается исламским фронтом сопротивления и свободолюбивыми людьми во всём мире».

В продолжении послания говорится: «Этот дорогой ушедший провёл весь свой благословенный и славный жизненный путь на полях сражений с самыми коварными врагами ислама и Корана, в конце концов, пожертвовав своей божественной кровью и драгоценной жизнью ради высоких исламских идеалов, поддержки угнетённого палестинского народа и чести ливанского народа».

Генерал Каани подчеркнул: «Тот светоносный господин своей духовностью и мудрыми решениями возглавлял движение "Хезболла" и возвёл его на вершины бесконечной духовной и джихадистской чести и силы. Командование тяжёлыми сражениями Июльской войны и войной против ДАИШ и такфиристов в Сирии и Ираке - золотые страницы из богатого сборника неизгладимых джихадистских подвигов этого почившего шахида».