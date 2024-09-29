Аракчи: Гибель Сейеда Хасана Насраллы приведет к большей силе и росту "Хезболла"

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, в беседе с журналистами перед отъездом из Нью-Йорка добавил: "Прежде всего, я должен выразить соболезнования в связи с гибелью великого командира сопротивления. Безусловно, это большая потеря, но это не нанесет никакого ущерба сопротивлению, так же как и гибель предыдущего генерального секретаря "Хезболла", шахида Сейида Аббаса Мусави, привело к еще большему росту и укреплению "Хезболла" и привлечению большего числа сторонников, и уровень силы "Хезболла" сейчас несравним с тем, что было".

Араджи подчеркнул: "Я уверен, что убийство Сейеда Хасана Насраллы и кровь этого погибшего приведут к большей силе и росту "Хезболла", а также к большей мотивации и росту ее сторонников".

Министр иностранных дел Ирана заявил: "Сионистский режим своими действиями в Газе и Ливане, безусловно, не видит для себя будущего в этом регионе, и он никогда не увидит спокойствия. Этот шаг, который они предприняли, ускорит их упадок".