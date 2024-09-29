Российский эксперт прокомментировал выступление президента Ирана на заседании Генеральной Ассамблеи ООН

Во-первых, мы в России и с большим интересом следим за тем, что происходит в дружественном Иране. Мы с надеждой смотрим на то, что с народу, который проявляет стойкость, удастся успешно противостоять санкциям. Надеемся, что и в дальнейшем Иран будет успешно реализовывать экономические проекты в сотрудничестве с другими организациями.

Здесь, конечно, обратим внимание на те термины, которые использовал господин президент в своем выступлении. Например, общенациональное понимание (national empathy). Другой важный момент – иранская сторона ещё раз подчеркнула свою готовность к взаимодействию со внешним миром, то что президент назвал «конструктивным взаимодействием со внешним миром». Тут же было упомянуто экономическое развитие, потому что сегодня они взаимосвязаны между собой.

Иранский президент подверг критике действия Израиля и в Газе, и в Ливане. Мы в России тоже с большой тревогой следим за эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Мы не приемлем удары по мирным жителям, по мирным объектам, будь то школы или больницы, убийства мирных людей, особенно женщин и детей. Это неприемлемо и противоречит нормам международного права. Здесь мы полностью солидарны с Ираном в том, что решение и урегулирование палестинской проблемы должно базироваться на уважении и имплементации-претворении в жизнь законного права палестинского народа на государство. Наш президент говорил о том, что Россия последовательно поддерживала, поддерживает и будет поддерживать формулу двух государств, что подразумевает создание полноценного и независимого палестинского государства в русле прежних решений Генеральной Ассамблеи. Мы должны помнить, что ООН всегда выступала за такую формулу решения палестинской проблемы. Россия здесь солидарна с Ираном.

Мы очень позитивно оцениваем тезис президента Ирана о том, что безопасность одного государства не должна обеспечиваться за счет безопасности других. Мы тоже выступаем за принцип неделимости безопасности. То есть Россия тоже не может допустить того, чтобы безопасность кого-то обеспечивалась за счет ее безопасности и будет последовательно отстаивать свои национальные интересы, в том числе в области национальной безопасности. Здесь же опять наши позиции созвучны с позициями Ирана. Так же мы приветствуем готовность, обозначенную президентом, в полной мере сотрудничать в рамках Соглашения по иранской ядерной программе (СВПД).

Безусловно, из-за односторонних санкций против Ирана мяч здесь на стороне Запада, в первую очередь США. Здесь мы тоже согласны с оценками господина президента: санкции наносят ущерб прежде всего иранскому народу, мирным людям. Этот настрой в пользу реализаций соглашения СВПД также созвучен с нашими позициями.

Это очень интересное и знаковое выступление, которое совершенно четко обозначило позицию Ирана по многим вопросам: открытость остальному миру, готовность к сотрудничеству и конструктивному взаимодействию.