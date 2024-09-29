Вслед за убийством Генерального секретаря «Хезболлы» Иран предупредил о последствиях террористических действий Израиля

Глава МИД Ирана в ходе отдельных встреч с Генеральным секретарем ООН и председателем Генеральной Ассамблеи ООН предупредил о крайне опасных последствиях последних агрессивных и террористических действий израильского режима против Ливана, которые привели к убийству Сейеда Хасана Насраллы и некоторых его соратников. Он также подчеркнул ответственность Организации Объединенных Наций за срочные действия по защите мира и безопасности на региональном и международном уровнях.

Аракчи, указав на пренебрежение Совета Безопасности в принятии эффективных мер и неспособность даже выступить с простым заявлением, осуждающим геноцид и агрессию Израиля, напомнил о юридической и моральной обязанности Генерального секретаря ООН и председателя Генеральной Ассамблеи мобилизовать международное сообщество для противостояния злу оккупационного режима.