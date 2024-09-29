29 сент. 2024 г., 12:28
??????? ID: 85611801
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2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Министр иностранных дел Норвегии объявил о начале новой инициативы по созданию палестинского государства

29 сент. 2024 г., 12:28
??????? ID: 85611801
Министр иностранных дел Норвегии объявил о начале новой инициативы по созданию палестинского государства

Тегеран, 29 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде сообщил о консенсусе европейских, арабских и мусульманских стран по запуску новой инициативы в поддержку создания независимого палестинского государства.

Глава МИД Норвегии сказал: "В международном сообществе существует растущий консенсус среди западных, арабских и стран Глобального Юга о необходимости создания палестинской автономии, палестинского государства и палестинской страны. Государство Палестина должно быть признано".

Эйде подчеркнул, что в таких условиях необходимо учитывать многие вопросы, включая вопросы безопасности Израиля и палестинцев, признание и нормализацию отношений с Израилем после десятилетий конфликта, а также разоружение "ХАМАС" как военной группировки.

2 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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