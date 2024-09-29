Убийство главы «Хезболлы»: Иран призвал к созыву экстренного заседания СБ ООН

«Исламская Республика Иран самым решительным образом осуждает эти трусливые агрессивные действия. Учитывая серьезные последствия этих действий для мира и безопасности в регионе и на международной арене, Исламская Республика Иран призывает Совет Безопасности ООН решительно осудить действия Израиля», - написал посол и постоянный представитель Исламской Республики Иран при ООН Амир Саид Иравани в субботу по местному времени в письме к Генеральному секретарю ООН и председателю СБ ООН.

«Кроме того, Исламская Республика Иран требует от Совета Безопасности провести экстренное заседание для рассмотрения террористических агрессий, совершаемых режимом Израиля, и его продолжающихся преступлений в Ливане и по всему региону», - заключил Иравани.