Мишустин совершит официальный визит в Иран

"В ходе своего первого визита в Тегеран Мишустин проведет встречи на высоком уровне с иранскими властями", сказал Джалали, отметив, что российский премьер-минимтр обсудит с иранскими властями пути развития двусторонних отношений.

Посол Ирана назвал визит Мишустина в Тегеран важным, добавив, что он может придать импульс отношениям между Ираном и Россией в торгово-экономической сфере.

По словам Джалали премьер-министр РФ также обсудит в Тегеране договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном.