28 сент. 2024 г., 17:25
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Мишустин совершит официальный визит в Иран

28 сент. 2024 г., 17:25
??????? ID: 85610814
Мишустин совершит официальный визит в Иран

Тегеран, 28 сентября. ИРНА — Премьер-министр России Михаил Мишустин в ближайшее дни посетит с официальным визитом Тегеран, об этом сообщил агентству ИРНА посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"В ходе своего первого визита в Тегеран Мишустин проведет встречи на высоком уровне с иранскими властями", сказал Джалали, отметив, что российский премьер-минимтр обсудит с иранскими властями пути развития двусторонних отношений.

Посол Ирана назвал визит Мишустина в Тегеран важным, добавив, что он может придать импульс отношениям между Ираном и Россией в торгово-экономической сфере.

По словам Джалали премьер-министр РФ также обсудит в Тегеране  договор о стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. 

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