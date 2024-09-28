«Хезболла» подтвердила гибель Хасана Насраллы

" Хасан Насрулла — генеральный секретарь "Хезболлы" — присоединился к мученикам, которых он возглавлял более тридцати лет", — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Насралла присоединился к великим мученикам, которые вел их к победе около 30 лет.

"В 1992 году он сменил Аббаса Мусави и возглавил сопротивление при освобождении в 2000 году, а затем в 2006 году и в других битвах чести, вплоть до битвы за поддержку Палестины, Газы и угнетенной палестинской нации", следует из заявления.

«Хезболла» также поздравила и выразила соболезнования Имама Замана (АС) и Верховного лидера Ирана, а также всех моджахедов и священнослужителей сопротивления с мученичеством Насраллы.

"Наше руководство привержено продолжению джихада против врага, поддержке Газы и защите Ливана и его стойкого народа", говорится в заявлении Хезболлы.