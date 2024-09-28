Важное послание аятоллы Хаменеи в связи с последними событиями в Ливане

Ниже приводится полный текст послания:

"Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного!

Убийство беззащитных жителей в Ливане с одной стороны вновь продемонстрировало всем зверскую натуру бешеной сионистской собаки, а с другой – доказало близорукость и идиотскую политику глав захватнического режима. Террористическая группировка, возглавляющая сионистский режим, не извлекла для себя урока из своей преступной войны, продолжающейся год в Газе, и не смогла понять, что массовое убийство женщин, детей и мирных жителей не способно повлиять на прочную структуру организации Сопротивления и свалить ее с ног. Сегодня они повторяют в Ливане ту же самую политику идиотов.

Пусть сионистские преступники запомнят, что они слишком ничтожны, чтобы суметь нанести серьезный ущерб прочной структуре ливанской «Хизбаллы». Все силы Сопротивления региона находятся рядом с «Хизбаллой» и поддерживают её. Судьбу этого региона будут решать силы Сопротивления и во главе их славная «Хизбалла». Народ Ливана не забыл, что оккупация боевиков захватнического режима доходила до Бейрута, и именно «Хизбулла» ликвидировала их и сделала Ливан мощным и славным. И сегодня благодаря силе и могуществу Аллаха, Ливан разочарует мерзкого и опозорившегося врага-агрессора. Все мусульмане обязаны по шариату своими возможностями встать рядом с народом Ливана и гордой «Хизбаллой» и помочь им в борьбе с захватническим и мерзким режимом-притеснителем".

Мир праведным рабам Аллаха!

Сейед Али Хаменеи