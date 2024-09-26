Глава МИД Ирана: поддержка США и бездействие СБ поощряют Израиль совершать преступления

Излагая позицию Ирана по текущей ситуации в Западной Азии журналистам в Нью-Йорке в среду вечером, Арагчи раскритиковал Совет Безопасности, заявив, что бездействие 15-членного органа против сионистского режима привело регион к катастрофе.

«Позвольте мне прояснить, регион находится на грани полномасштабной катастрофы. Если ее не остановить, мир столкнется с катастрофическими последствиями, которых не было никогда прежде», — предупредил глава иранской дипломатии.

Он сказал, что Израиль убивал мирных жителей в Газе, а теперь повторяет те же преступления в Ливане, начав агрессивную войну против арабской страны.

Израиль уже превратил Газу в «ад на земле» посредством своей геноцидной кампании, процитировал Арагчи высокопоставленного чиновника ООН, который, по его словам, удачно описал ужасающую ситуацию на блокированной палестинской территории.

Он продолжил, сказав, что более 42 000 невинных палестинцев были убиты, и теперь Израиль повторяет свои преступления в Ливане. Всего за одну неделю Израиль совершил жестокие нападения на ливанские города, убив сотни женщин и детей.

Арагчи подчеркнул, что Израиль перешел все красные линии, поскольку международное право, права человека и мир не имеют никакого значения для террористического режима, конечной целью которого является поджечь весь регион.

«Исламская Республика Иран неоднократно предупреждала о последствиях злонамеренных действий Израиля в регионе», — сказал он, добавив, что международное сообщество не может игнорировать роль Соединенных Штатов и их союзников в потворстве преступлениям Израиля.

Призывая Совет Безопасности действовать и остановить израильскую войну и осуществить немедленное прекращение огня, чтобы спасти жизни невинных людей, главный иранский дипломат подтвердил поддержку Ливана своей страной.

Иран твердо поддерживает правительство и народ Ливана и проявляет необычайное терпение в целях поддержания регионального мира и стабильности, пояснил Арагчи.