Иран предупердил об опасных последствиях атаки Израиля на Ливан

«Я прямо предупредил о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии израильского режима против Ливана. Израильские атаки должны немедленно прекратиться, чтобы избежать беспрецедентного риска тотальной катастрофы в регионе», написал Арагчиопу на своей странице в X.

«Сторонники и спонсоры Израиля несут юридическую и моральную ответственность за то, чтобы действовать, пока не стало слишком поздно», заявил Арагчи.

Арагчи встретился с Ламми на полях 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке во вторник вечером по местному времени.

Согласно сообщению IRNA, два высокопоставленных дипломата обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.