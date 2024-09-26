26 сент. 2024 г., 05:51
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Новости ID: 85608126
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Иран предупердил об опасных последствиях атаки Израиля на Ливан

26 сент. 2024 г., 05:51
Новости ID: 85608126
Иран предупердил об опасных последствиях атаки Израиля на Ливан

Тегеран, 26 сентября. ИРНА — Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, комментируя свою встречу со своим британским коллегой, заявил, что на переговорах предупредил Дэвида Ламми о катастрофических последствиях агрессии израильского режима против Ливана.

 «Я прямо предупредил о катастрофических последствиях продолжающейся агрессии израильского режима против Ливана. Израильские атаки должны немедленно прекратиться, чтобы избежать беспрецедентного риска тотальной катастрофы в регионе», написал Арагчиопу на своей странице в X.

«Сторонники и спонсоры Израиля несут юридическую и моральную ответственность за то, чтобы действовать, пока не стало слишком поздно», заявил Арагчи.

Арагчи встретился с Ламми на полях 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке во вторник вечером по местному времени.

Согласно сообщению IRNA, два высокопоставленных дипломата обсудили двусторонние, региональные и международные вопросы.

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