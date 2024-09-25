Министр энергетики: Иран готов развивать сотрудничество с БРИКС в энергетическом секторе

Аббас Али Абади, который в среду отправился в Россию для участия в саммите министров энергетики стран-членов БРИКС, по прибытии в Москву, говоря о выгодном географическом положении Ирана для укрепления и развития сотрудничества с членами БРИКС, сказал: «Иран на этом саммите представит предложения по развитию промышленного и технического сотрудничества, при этом особое внимание будет уделено возобновляемым источникам энергии, и в этом направлении разработан всеобъемлющий план».

Он отметил, что БРИКС - очень важный институт, который обладает особой ценностью и значимостью, в том числе и в экономическом плане.

Министр энергетики также упомянул о важности этого саммита в энергетической сфере и добавил, что поскольку некоторые члены БРИКС являются крупными и основными производителями энергии, а другие - ее потребителями, важность проведения этого саммита возрастает вдвойне.

Он напомнил, что Иран на севере граничит с Россией, а через нее - с Китаем, и на юге - с Саудовской Аравией и Эмиратами, что создает исключительные возможности для укрепления и развития сотрудничества членов БРИКС с Ираном в энергетической сфере.