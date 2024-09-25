Россия выразила соболезнования в связи с инцидентом на угольной шахте в Табасе

Как сообщает телеграм-канал Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров в своем послании соболезнования Аббасу Аракчи, министру иностранных дел Исламской Республики Иран, написал: "С глубокой скорбью мы узнали о трагической гибели иранских шахтеров в результате взрыва на угольной шахте в районе Табас".

Министр иностранных дел России выразил искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям жертв этой трагедии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее, в понедельник, посольство России в Иране также выразило глубокие соболезнования в связи с трагической аварией на угольной шахте "Табас" в провинции Южный Хорасан.