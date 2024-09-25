25 сент. 2024 г., 18:10
Новости ID: 85607785
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Россия выразила соболезнования в связи с инцидентом на угольной шахте в Табасе

25 сент. 2024 г., 18:10
Новости ID: 85607785
Россия выразила соболезнования в связи с инцидентом на угольной шахте в Табасе

Тегеран, 25 сентября, ИРНА - Министр иностранных дел России в своем послании к иранскому коллеге выразил соболезнования в связи с гибелью и ранениями шахтеров в результате взрыва на угольной шахте в городе Табас.

Как сообщает телеграм-канал Министерства иностранных дел России, Сергей Лавров в своем послании соболезнования Аббасу Аракчи, министру иностранных дел Исламской Республики Иран, написал: "С глубокой скорбью мы узнали о трагической гибели иранских шахтеров в результате взрыва на угольной шахте в районе Табас".

Министр иностранных дел России выразил искренние соболезнования родственникам, близким и друзьям жертв этой трагедии и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее, в понедельник, посольство России в Иране также выразило глубокие соболезнования в связи с трагической аварией на угольной шахте "Табас" в провинции Южный Хорасан.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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