Канани: Иран является серьезным сторонником коллективного сотрудничества в районе Персидского залива

Насер Канани, официальный представитель Министерства иностранных дел, в ответ на вопрос иностранного корреспондента ИРНА об возможности проведения встречи министров иностранных дел Ирана и 8 стран Персидского залива на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил: «Встречи с высокопоставленными должностными лицами стран Персидского залива были в программе работы президента и министра иностранных дел нашей страны на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН».

Он добавил, что некоторые из этих встреч и переговоров уже состоялись, и в дальнейшем, в соответствии с запланированным графиком и в зависимости от плотного графика делегаций, другие встречи и переговоры также продолжатся.

Канани подчеркнул, что Исламская Республика Иран приветствует и поддерживает проведение такой встречи в целях укрепления совместного и коллективного сотрудничества между странами Персидского залива. Проведение такой встречи требует согласия всех стран Персидского залива и необходимой координации между ними.