Пезешкиан призвал немедленно остановить варварство Израиля

Пезешкиан во время своего выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН почтял память покойного президента страны Эбрахима Раиси.

Главное из выступления Президента Ирана:

- Я стремлюсь заложить прочный фундамент для вступления моей страны в новую эру, позиционируя ее для игры эффективной и конструктивной роли в развивающемся мировом порядке. Моя цель — устранить существующие препятствия и проблемы, одновременно структурируя внешние отношения моей страны с учетом потребностей и реалий современного мира/

- За последний год мир стал свидетелем истинной сущности израильского режима. Он стал свидетелем того, как этот режим творит зверства в Газе; и за одиннадцать месяцев хладнокровно убил более 41000 невинных людей — в основном женщин и детей. Его лидеры называют этот геноцид, убийство детей, военные преступления и государственный терроризм «законной самообороной».

- Именно Израиль убивал наших ученых, дипломатов и даже гостей на нашей территории; и поддерживал — как тайно, так и открыто — террористические группировки, такие как ИГИЛ. Иран, напротив, поддерживал народные освободительные движения людей, которые стали жертвами четырех поколений преступлений и колониализма израильского режима. Мы поддерживаем людей по всему миру, которые вышли на улицы, возмущенные израильскими зверствами; мы осуждаем преступления Израиля против человечности.

- Крайне важно, чтобы международное сообщество немедленно остановило насилие и обеспечило постоянное прекращение огня в секторе Газа, а также положило конец отчаянному варварству Израиля в Ливане, прежде чем оно охватит весь регион и весь мир.

- Израиль потерпел поражение в Газе, и никакое варварское насилие не сможет восстановить его миф о непобедимости.

- Естественно, слепой израильский государственный терроризм в последние дни в Ливане, за которым последовала массированная агрессия с тысячами жертвами, не может остаться без ответа. Ответственность за все последствия ляжет на тех, кто сорвал все мировые усилия по прекращению этой ужасной катастрофы и имеет наглость называть себя поборниками прав человека.

- Единственный путь положить конец этому 70-летнему кошмару в Западной Азии и мире — восстановить право всех палестинцев на самоопределение.

- Иран никогда не начинал войну. Он лишь героически защищался от внешней агрессии, заставляя агрессоров сожалеть о своих действиях.

- Иран никогда не оккупировал территорию какой-либо страны. Он не стремился к ресурсам какой-либо страны. Он неоднократно предлагал своим соседям и международным форумам различные предложения, направленные на установление прочного мира и стабильности.

- Мы подчеркивали важность единства в регионе и создания «сильного региона». «Сильный регион» основывается на нескольких основополагающих принципах:

Во-первых, мы должны признать, что мы соседи, и благодаря этой связи мы всегда будем вместе. Присутствие иностранных держав в нашем регионе носит временный характер и ведет к нестабильности. Во-вторых, новый порядок в регионе должен быть всеобъемлющим и приносить пользу всем соседям. В-третьих, соседние и братские страны не должны растрачивать свои ценные ресурсы на истощение и гонку вооружений.

- Я президент страны, которая на протяжении всей своей современной истории терпела угрозы, войну, оккупацию и санкции. Другие не пришли нам на помощь и не уважали наш объявленный нейтралитет. Глобальные державы даже встали на сторону агрессоров. Мы усвоили, что можем полагаться только на свой народ и свои собственные внутренние возможности.

- Исламская Республика Иран стремится обеспечить свою собственную безопасность, а не создавать небезопасность для других. Мы хотим мира для всех и не ищем войны или конфликта с кем-либо.

- Мы стремимся к прочному миру и безопасности для народов Украины и России. Исламская Республика Иран выступает против войны и подчеркивает настоятельную необходимость прекращения военных действий на Украине. Мы поддерживаем все мирные решения и считаем, что диалог — единственный способ разрешения этого кризиса.

- Односторонний выход Трампа из ядерной сделки продемонстрировал ориентированный на угрозы подход в политике и основанную на принуждении стратегию в экономической сфере.

- Политика так называемого «максимального давления» США фактически осуществлялась против иранского народа в то время, когда Иран выполнял все свои обязательства по СВПД, что было неоднократно подтверждено МАГАТЭ.

- Мы готовы взаимодействовать с участниками СВПД. ​​Если обязательства по СВПД будут выполнены в полном объеме и добросовестно, за этим может последовать диалог по другим вопросам.

- Здесь я хочу обратиться к американскому народу: Это не Иран создал военные базы вдоль ваших границ. Это не Иран ввел санкции против вашей страны и препятствовал вашим торговым отношениям с миром. Это не Иран мешает вам получать лекарства. Это не Иран ограничил ваш доступ к мировой банковской и финансовой системе.

- Это не мы напали на ваших военных лидеров; это Соединенные Штаты убили самого уважаемого военного командира Ирана в аэропорту Багдада.

- Мое послание всем государствам, придерживающимся контрпродуктивной стратегии в отношении Ирана, заключается в том, чтобы извлечь уроки из истории. У нас есть возможность преодолеть эти ограничения и войти в новую эру. Эта эра начнется с признания проблем безопасности Ирана и сотрудничества по общим вызовам.

- Лишение доступа к основным лекарственным препаратам является одним из самых болезненных последствий санкций.

- Наша страна продемонстрировала стойкость перед лицом многочисленных трудностей, вызванных санкциями на протяжении многих лет. Санкции превратили нас в более сильную нацию, обладающую непоколебимой решимостью и уверенностью в себе.

- Чтобы создать лучший будущий мир, Иран готов развивать значимые экономические, социальные, политические и партнерские отношения в сфере безопасности с мировыми державами и своими соседями на основе равноправия. Соответствующим ответом на это сообщение Ирана не является введение дополнительных санкций.