Президент Ирана назвал убийство женщин и детей во имя цивилизации позором

Пезешкиан сделал это заявление на встрече с лидерами божественных религий в Нью-Йорке на полях 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Указав на девиз ООН о мире и справедливости, президент Ирана отметил резкое противоречие между этими идеалами и нынешней ситуацией в Ливане, где с понедельника в результате израильских ударов погибло по меньшей мере 558 человек, включая 50 детей.

«В Ливане женщины, дети, мужчины и старики подвергаются бомбардировкам, в то время как ответственные за это называют себя цивилизованными людьми. Это позорно», — сказал он.

Президент Ирана подчеркнул огромные страдания некоторых стран мира из-за угнетения и несправедливости, задавшись вопросом, почему некоторые люди и организации игнорируют права других и ущемляют их.

«Мы живем в мире, где говорят о свободе, гуманности и правах человека, но при этом бомбят людей и уничтожают их», — сказал Пезешкиан.

Он заявил, что истинное сосуществование возможно только путем реализации прав и справедливости.