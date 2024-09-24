Арагчи: Ближний восток находится на грани полномасштабной войны

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в кулуарах недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

Во время переговоров, Арагчи осудил удары сионистского режима по Ливану, предупредив, что регион находится на грани полномасштабной войны и что, если Соединенные Штаты и другие друзья сионистского режима не остановят нападения этого режима, они должны взять на себя ответственность за последствия.

Касаясь просьбы Италии и некоторых других стран о немедленном прекращении огня в Ливане, Арагчи сказал, что на сторонниках сионистского режима лежит ответственность заставить этот режим прекратить жестокие нападения, которые до сих пор привели к гибели сотни людей, в том числе десятки детей.

Глава МИД Ирана отметил отчаяние сионистского режима и неспособность достичь ни одной из своих целей в секторе Газа, добавив, что несмотря на около года жестоких убийств режиму нельзя позволить распространить огонь войны на весь регион, чтобы спасти себя от отчаяния.