24 сент. 2024 г., 19:13
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Арагчи: Ближний восток находится на грани полномасштабной войны

24 сент. 2024 г., 19:13
??????? ID: 85606599
Арагчи: Ближний восток находится на грани полномасштабной войны

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Регион находится на грани полномасштабной войны, и если США и другие друзья сионистского режима не остановят атаки этого режима, они должны будут взять на себя ответственность за их последствия.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи на встрече со своим итальянским коллегой Антонио Таяни в кулуарах недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.  

Во время переговоров, Арагчи осудил удары сионистского режима по Ливану, предупредив, что регион находится на грани полномасштабной войны и что, если Соединенные Штаты и другие друзья сионистского режима не остановят нападения этого режима, они должны взять на себя ответственность за последствия.

Касаясь просьбы Италии и некоторых других стран о немедленном прекращении огня в Ливане, Арагчи сказал, что на сторонниках сионистского режима лежит ответственность заставить этот режим прекратить жестокие нападения, которые до сих пор привели к гибели сотни людей, в том числе десятки детей.

Глава МИД Ирана отметил отчаяние сионистского режима и неспособность достичь ни одной из своих целей в секторе Газа, добавив, что несмотря на около года жестоких убийств режиму нельзя позволить распространить огонь войны на весь регион, чтобы спасти себя от отчаяния.

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