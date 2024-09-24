Пезешкиан назвал непостижимым молчание мира по поводу преступлений Израиля в Газе

"На встрече с Генеральным секретарем ООН я сказал, что бездействие ООН против преступлений оккупационного режима бессмысленно и непонятно. Я выразил глубокую обеспокоенность по поводу распространения конфликта на весь Ближний Восток", написал Пезешкиан на своей странице в X.

"И я слышал, что 200 сотрудников ООН были убиты сионистами в секторе Газа", добавил Пезешкиан, отметив, что молчание мира, особенно стран Запада, перед гибелью 41 тысячи невинных людей в Газе является непостижимым.

"Исламский мир не позволит им превратить Ливан в еще одну Газу", подчеркнул президент.