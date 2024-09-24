24 сент. 2024 г., 18:25
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Новости ID: 85606560
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Пезешкиан назвал непостижимым молчание мира по поводу преступлений Израиля в Газе

24 сент. 2024 г., 18:25
Новости ID: 85606560
Пезешкиан назвал непостижимым молчание мира по поводу преступлений Израиля в Газе

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — Молчание мира, в частности западных стран перед гибелью 41 тысячи невинных людей в секторе Газа является непостижимым. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.

"На встрече с Генеральным секретарем ООН я сказал, что бездействие ООН против преступлений оккупационного режима бессмысленно и непонятно. Я выразил глубокую обеспокоенность по поводу распространения конфликта на весь Ближний Восток", написал Пезешкиан на своей странице в X.

"И я слышал, что 200 сотрудников ООН были убиты сионистами в секторе Газа", добавил Пезешкиан, отметив, что молчание мира, особенно стран Запада, перед гибелью 41 тысячи невинных людей в Газе является непостижимым.

"Исламский мир не позволит им превратить Ливан в еще одну Газу", подчеркнул президент.

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