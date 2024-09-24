Зариф: Иран имеет право отомстить за убийство Хании

В интервью NBC News Зариф сказал, что Иран имеет право отомстить в любое время по своему выбору за убийство Хании в столице Ирана Тегеране в июле.

«После убийства Хании, международное сообщество попросило нас проявить сдержанность, чтобы положить конец войне в Газе», сказал он. — Но обещание соглашения о прекращении огня так и не было реализовано».

Зариф также заявил, что иранское правительство готово работать с другими странами, чтобы положить конец конфликту в Газе. «Мы хотим двигаться в более мирном, более стабильном мире для наших граждан и для граждан мира. Мы не ищем войны, но мы будем защищать себя», — сказал он.

Иранский вице-президент сказал, что США должны винить только себя, поскольку, по его словам, именно США вышли из ядерного соглашения 2015 года во время администрации президента Дональда Трампа. «Это был просчет администрации Трампа, которая вышла из ядерной сделки. Это была проигрышная ситуация», — сказал Зариф.