24 сент. 2024 г., 16:45
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Число жертв ударов Израиля по Ливану взросло до 500 человек

24 сент. 2024 г., 16:45
??????? ID: 85606472
Число жертв ударов Израиля по Ливану взросло до 500 человек

Тегеран, 24 сентября. ИРНА — В результате израильских атак на Ливан погибли как минимум 500 человек, пострадали по меньшей мере 1700 человек, говорится в заявлении Минздрава Ливана.

"Только в результате ударов сионистского режима по северному региону Бекаа в Ливане за последние 24 часа погибли 113 человек, ранения получили более 500", сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.

В понедельник, 23 сентября сионистская армия начала масштабные нападения на различные районы южного Ливана, и это продолжается до сих пор.

Ливанское движение Хезболла, в свою очередь, не оставила без ответа удары Израиля. С понедельника движение выпустило десятки ракет по позициям сионистского режима.
 

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