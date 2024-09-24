Число жертв ударов Израиля по Ливану взросло до 500 человек

"Только в результате ударов сионистского режима по северному региону Бекаа в Ливане за последние 24 часа погибли 113 человек, ранения получили более 500", сообщил ливанский телеканал Al-Mayadeen.

В понедельник, 23 сентября сионистская армия начала масштабные нападения на различные районы южного Ливана, и это продолжается до сих пор.

Ливанское движение Хезболла, в свою очередь, не оставила без ответа удары Израиля. С понедельника движение выпустило десятки ракет по позициям сионистского режима.

