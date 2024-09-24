24 сент. 2024 г., 14:31
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Пезешкиан: убийство более 40 тысяч невинных людей в Газе на фоне молчания международных организаций — это катастрофа

24 сент. 2024 г., 14:31
Новости ID: 85606294
Пезешкиан: убийство более 40 тысяч невинных людей в Газе на фоне молчания международных организаций — это катастрофа

Нью-Йорк, 24 сентября, ИРНА – Убийство более 40 тысяч невинных людей в Газе и атака на Ливан, происходящие на фоне молчания международных организаций и поддержка этого режима со стороны США и Европы, является катастрофой, которую необходимо прекратить как можно скорее. Такое заявление сделал президент Исламской Республики Ирана Масуд Пезешкиан предыдущим днем на встрече с президентом Финляндии Александром Стуббом.

«Мы подчеркиваем необходимость взаимодействия и обсуждения вместо войны и конфликтов между странами мира для достижения общего взгляда, а также многосторонности в решении проблем», - сказал Пезешкиан.

«Мы полагаем, что глобальный мир и безопасность не будут достигнуты до тех пор, пока все страны не будут привержены международным договорам, и независимо от полярности международной системы, в случае агрессии и вторжения одной страны на территорию другой, все вместе будут противостоять этому», - отметил президент, указав на важность роли Организации Объединенных Наций в содействии сотрудничеству между странами для достижения мира и предотвращения войн и оккупаций в мире.

«Убийство более 40 тысяч невинных людей в Газе и атака на Ливан, происходящие на фоне молчания международных организаций и поддержка этого режима со стороны США и Европы, являются катастрофой, которую необходимо прекратить как можно скорее», - заявил глава государства, критикуя поддержку США и западных стран в отношении преступлений сионистского режима в регионе.

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