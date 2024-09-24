Пезешкиан выразил тревогу относительно расширения конфликта во всем регионе

Президент Исламской Республики Иран на встрече с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, выразив благодарность за его соболезнования в связи с гибелью ряда шахтеров в результате взрыва газа на шахте в городе Табас, отметил, что этот трагический инцидент является одним из последствий несправедливых санкций против Ирана и запрета на ввоз оборудования в страну.

«Сионистский режим в день официального вступления меня в должность президента совершил террористический акт против Хании, который был официальным гостем Исламской Республики Иран, - сказал президент. - В то время как мы проявили терпение для предотвращения эскалации напряженности и конфликтов, сионисты, после убийства как минимум 41 тысячи человек в Газе, теперь также атаковали Ливан, вызвав множество жертв».

«Мы серьезно обеспокоены распространением конфликта по всему региону», - добавил Пезешкиан.

«Иран ни в коем случае не стремится к обладанию ядерным оружием. В течение последних 200 лет мы не были инициаторами ни одной войны или конфликта и, в целом, стремимся к жизни в мире, безопасности и спокойствии», - отметил президент, подчеркнув, что Исламская Республика Иран стремится к установлению устойчивого мира и безопасности в регионе с помощью соседних государств, включая страны, расположенные вдоль побережья Персидского залива.