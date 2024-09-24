24 сент. 2024 г., 10:41
Journalist ID: 5621
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Число жертв атак Израиля в Ливане возросло до 492

24 сент. 2024 г., 10:41
??????? ID: 85605846
Число жертв атак Израиля в Ливане возросло до 492

Тегеран, 24 сентября, ИРНА – Министерство здравоохранения Ливана сообщило об увеличении числа жертв преступных атак сионистского режима на юг страны до 492 человек.

В заявлении министерства указано, что среди жертв недавних атак на различные районы страны 35 детей и 58 женщин.

Эти атаки также привели к ранениям 1645 человек.

Армия сионистского режима сегодня утром начала масштабные атаки на различные районы южного Ливана, которые продолжаются до настоящего времени.

Движение "Хезболла" также отреагировало на атаки на гражданских лиц в стране и с первых часов утра начало свои операции против позиций и поселений сионистов на севере оккупированной Палестины. В течение последнего часа оно нанесло удары по позициям сионистского режима, выпустив десятки ракет.

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