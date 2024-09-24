Иранский дипломат: мир не должен оставаться безмолвным перед преступлениями Израиля

«Жестокие преступления, совершаемые этим режимом, являются воплощением систематической и преднамеренной кампании по нарушению прав человека и международного гуманитарного права, военных преступлений, преступлений против человечности, этнических чисток и геноцида против палестинского народа», - отметил замминистра в понедельник вечером во время выступления на заседании министров иностранных дел Движения неприсоединения, указав на жестокие атаки израильского режима на Газу с 7 октября 2023 года и расширение агрессии этого режима на Западный берег.

«Каждый момент бездействия мирового сообщества означает продолжение резни невинных палестинских граждан», - заявил дипломат, подчеркнув, что безграничная неприкосновенность израильского режима является угрозой, которая может привести к еще большей гуманитарной катастрофе на оккупированных территориях.

«Мир не следует оставаться безмолвным перед этими преступлениями; быстрое и решительное действие не только ожидается, но также является моральным и гуманным обязательством», - добавил он.