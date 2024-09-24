Президент Ирана: лучшее будущее исламских стран зависит от успешных усилий по созданию единства.

"Создание большого общего рынка в регионе, а также развитие академических, научных и экономических обменов может показать всему миру величие исламского мира", отметил иранский президент.

"Лучшее будущее исламских стран зависит от успешных усилий по созданию единства среди нас, и благодаря такому единству мы никогда не станем свидетелями преступлений, подобных тому, что происходит в секторе Газа", добавил Пезешкиан.

Эрдоган, в свою очередь, высоко оценил инициативу президента Ирана о создании региональной сети связи.

Пезешкиан прибыл в Нью-Йорк в воскресенье для участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН (ГА ООН). Президент Ирана планирует выступить с речью на 79-й сессии ГА ООН во вторник.