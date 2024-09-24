Пезешкиан назвал прекращение оккупации в Газе предпосылкой развития и мира

Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан на форуме «Укрепление целей ООН» в Нью-Йорке на полях 79-й сессии ГА ООН.

Главные цитацы выступления президента на встрече:

- Мы выступаем за мир, свободный от ядерного оружия, и регион, свободного от оружия массового уничтожения на Ближнем Востоке. У нас нет никаких предварительных условий.

- Будучи жертвой терроризма, мы всегда были пионерами в борьбе с этим зловещим явлением и готовы сотрудничать со странами, которые стремятся к реальной борьбе с терроризмом.

- Иран выступает за сильный, единый, безопасный и стабильный регион, в котором ресурсы стран региона используются для синергии в направлении экономического и социального прогресса и решения общих проблем.

- В мире, где в секторе Газа жестоко убивают мирных жителей, слепой государственный терроризм уничтожает детей и женщин, а геноцид и террор поддерживаются, ни один документ не будет гарантировать мир и развитие.

- Прекращение оккупации, конец апартеида в Палестине и немедленное прекращение огня в секторе Газа являются предпосылками развития и мира во всем мире.

- Достижение мира и развития требует уважения права стран на развитие, уделения внимания приоритетам развития и культурным особенностям, а также соблюдения принципов справедливости и выполнения обязательств развитых стран по отношению к развивающимся странам.

- Односторонние санкции остановили достижение целей устойчивого развития, и этот факт должен быть включен в любой документ, который готовится на будущее.

- Предлагаю Генеральному секретарю ООН представить всеобъемлющий доклад Генеральной Ассамблее с участием стран, пострадавших от санкций.

- Структура срочных реформ в структуре управления и международных финансовых институтов с целью гарантировать присутствие развивающихся стран в принятии решений и формирование справедливой и подотчетной структуры для решения финансовых проблем этих стран.

- Эффективное участие южных стран в управлении Интернетом и искусственным интеллектом, соблюдение национальных законов стран и противодействие монополизации является неоспоримой необходимостью.