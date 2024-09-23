Пезшкиян: Иран не таков, каким его показывают СМИ

Масъуд Пезшкиян в 8:30 утра по нью-йоркскому времени на встрече с руководителями американских СМИ подчеркнул: «Наш взгляд на страну, регион и мир ясен и прозрачен, когда я баллотировался на выборы в Иране, мой лозунг был единство и целостность, потому что сначала мы должны устранить разногласия, которые есть в стране».

Президент, подчеркнув, что Иран принадлежит всем иранцам, сказал: «Я не связан с какой-либо группой и фракцией, вот почему люди поддержали меня и проголосовали за меня, и несмотря на то, что я не был связан ни с какой фракцией, голос народа привел меня к этой должности».

Пезшкиян добавил: «Наш приоритет в международных отношениях - это соседи, с которыми мы будем достигать взаимопонимания с сохранением границ, территорий и безопасности, и мы будем предотвращать любые действия, которые угрожают внутренней безопасности каждого из нас».

Он сказал: «Мы также будем иметь такие же отношения с миром, у нас здоровые и равные отношения с миром, и мы считаем, что мир и безопасность должны заменить войну и кровопролитие в мире, и что люди не должны убивать друг друга.

Пезшкиян заявил: «Мы будем учитывать этот вопрос в управлении независимо от фракционных, гендерных и этнических привязанностей».

Президент подчеркнул: «Мы верим, что если мы будем действовать по праву и справедливости в нашей стране, мы исправим страну, и мы будем придерживаться той же программы, особенно в отношении стран, которые сформировали о нас неподходящий образ».

Он, сказав, что Иран имеет многотысячелетнюю цивилизацию, добавил: «То, что показывают мировые СМИ об Иране, не соответствует действительности, поэтому мы готовы жить в мире и безопасности со всем миром и не стремимся к беспорядкам».

Пезшкиян заключил: «Мы приехали сюда, чтобы донести наше послание до мира, это наша глубокая вера, и мы стараемся продемонстрировать внутреннюю и внешнюю согласованность, насколько это возможно».