Аракчи расскзал о втором дне его присутствия в Нью-Йорке

Аббас Аракчи, министр иностранных дел Исламской Республики Иран, представил отчет о своем втором рабочем дне на полях Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке.

В своем личном аккаунте в социальных сетях он написал, что в ходе встречи с министром иностранных дел Ливана Абдуллой Бухейбом они обсудили последнюю ситуацию на юге Ливана и аспекты террористических атак сионистского режима против этой страны.

«Я описал сопротивление Ливана жестокости сионистов как достойное похвалы и, объявив поддержку Исламской Республики Иран этому героическому сопротивлению, подчеркнул необходимость восстановления мира и стабильности в этой стране, а также незамедлительных международных действий для пресечения самодурства сионистов в отношении международных норм и законов», - рассказал он.

Глава внешнеполитического ведомства страны добавил, что на встрече с министром иностранных дел Саудовской Аравии Фейсалем бен Фарханом, поздравив его с национальным праздником страны, акцентировал внимание на углублении двусторонних региональных и международных отношений и сотрудничества; Кроме того, при обсуждении развития событий в Газе и Ливане была подчеркнута необходимость координации между исламскими странами для противодействия агрессии сионистского режима.

Аракчи подчеркнул, что на встречах с министрами иностранных дел Узбекистана и Болгарии также обсуждались пути развития двусторонних отношений в различных областях, а также расширение сотрудничества в международных и региональных организациях, при этом палестинская и ливанская проблемы были одними из важнейших вопросов, поднятых на этих встречах.