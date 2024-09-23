100 погибших и 400 раненых в результате атак режима Израиля на юг Ливана

Министерство здравоохранения Ливана в своей последней статистике заявило, что в результате атак сионистского режима на юг этой страны погибло не менее 100 человек и более 400 человек были ранены.

Согласно этому отчету, некоторые из раненых - женщины и дети.

Новостное агентство «Юниверз» также сообщило, что истребители армии сионистского режима бомбардировали районы города Айн Бааль и Эз-Захрани на юге Ливана.

Согласно этому отчету, город Тулин на юге Ливана также неоднократно подвергался нападениям истребителей армии сионистского режима.