23 сент. 2024 г., 17:24
??????? ID: 85605245
T T
1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

100 погибших и 400 раненых в результате атак режима Израиля на юг Ливана

23 сент. 2024 г., 17:24
??????? ID: 85605245
100 погибших и 400 раненых в результате атак режима Израиля на юг Ливана

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - Министерство здравоохранения Ливана сообщило о гибели не менее 100 человек и ранении 400 человек в результате бомбардировки городов на юге Ливана армией сионистского режима.

Министерство здравоохранения Ливана в своей последней статистике заявило, что в результате атак сионистского режима на юг этой страны погибло не менее 100 человек и более 400 человек были ранены.

Согласно этому отчету, некоторые из раненых - женщины и дети.

Новостное агентство «Юниверз» также сообщило, что истребители армии сионистского режима бомбардировали районы города Айн Бааль и Эз-Захрани на юге Ливана.

Согласно этому отчету, город Тулин на юге Ливана также неоднократно подвергался нападениям истребителей армии сионистского режима.

1 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

????

Похожие новости

??? ???????????

You are replying to: .