23 сент. 2024 г., 16:23
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран является второй страной в мире по лечению коронавируса с помощью плазменной терапии: иранский врач

23 сент. 2024 г., 16:23
??????? ID: 85605186
Иран является второй страной в мире по лечению коронавируса с помощью плазменной терапии: иранский врач

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - Ректор Университета медицинских наук Бакиатолла сказал, что Иран является второй страной в мире после Китая в области лечения пациентов, инфицированных коронавирусом, с помощью плазменной терапии.

Хасан Абульгасеми в понедельник на пресс-конференции добавил: "В то время, когда никто не знал лекарства для лечения коронавируса и пациентам оказывалась только кислородная или поддерживающая терапия, после исследований Китая о плазменной терапии и том, что ее использование могло спасти больных, в этом университете были созданы мобильные отряды, и плазма была передана и инъецирована людям, заболевшим коронавирусом более двух недель назад".

Он сказал, что плазменная терапия дала хорошие результаты в лечении пациентов с коронавирусом, и после нас Америка использовала этот метод лечения.

Он сказал, что период пандемии коронавируса был полон взлетов и падений, поэтому конференция по урокам, извлеченным из коронавируса, будет проведена 5-6 октября в Центре конференций Рази, и выдающиеся ученые страны выступят с лекциями об опыте, полученном для борьбы с этой болезнью.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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