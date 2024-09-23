Сионистский режим угрожал министру информации Ливана

Согласно сообщению телеканал Al Mayadin, Масбах аль-Али, советник министра информации правительства Ливана, заявил, что офис Зияда аль-Макаруи, министра информации, получил угрожающие голосовые сообщения с требованием освободить офис.

Он подчеркнул: "Официальные стороны Ливана будут реагировать на угрозы Израиля через международные круги, потому что угроза государственному учреждению имеет особое значение".

Аль-Али также сказал, что наземная сеть связи не была взломана.

Ливанское национальное информационное агентство также сообщило, что сегодня, в понедельник, "граждане Бейрута и некоторых других районов получают по фиксированной телефонной сети предупреждающие сообщения, которые рассылает израильский враг в рамках психологической войны, призывая их быстро покинуть места своего проживания".