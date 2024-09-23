Иранская бегунья: я приложу все усилия, чтобы стать чемпионкой на следующих Паралимпийских играх

Хаджар Сафарзаде можно считать одной из блестящих спортсменок Ирана, которая, завоевав серебряную медаль на 17-х Паралимпийских играх, стала первой слепой женщиной-медалисткой этих соревнований. Сафарзаде заняла второе место на дистанции 400 метров и четвертое место на дистанции 200 метров, став одной из самых успешных участниц иранской команды.

Эта блестящая спортсменка была второй иранской женщиной-паралимпийкой в спорте незрячих.

Успех Сафарзаде в Париже послужил поводом для короткого интервью с бегуньей Ирана. В разговоре с IRNA она рассказала о трудностях спортивной жизни чемпиона и своих спортивных увлечениях, полный текст которого вы можете прочитать ниже:

Это было моим первым участием в Паралимпиаде, и я вышла на стадион "Стад де Франс" в Париже. Это была ужасная атмосфера, которая вызывала у меня и стресс, и волнение, но я смогла справиться со своим волнением и стрессом. Во время отбора мне прогнозировали максимум четвертое место, но я смогла занять второе место. Соревнование с кубинской соперницей было тяжелым, ведь она доминирует в беге на 400 метров с 2012 года и Олимпийских игр в Лондоне, завоевав 4 подряд золотых паралимпийских медалей.

Я приложу все усилия, чтобы стать чемпионкой на следующих Паралимпийских играх. Моей кубинской сопернице 36 лет, и очень вероятно, что он уйдет на пенсию. Среди четырех финалистов я была самой молодой бегуньей.

Я увлекалась спортом еще с детства, занималась карате и имею первый дан в этом виде спорта. Когда у меня есть свободное время от тренировок по легкой атлетике, я также занимаюсь конным спортом. Я увлечена спортом, даже профессионально занимаюсь футболом. Моя специальность - физическое воспитание, и я надеюсь, что в будущем смогу помогать незрячим, используя свой опыт. Я стала заниматься спортом с 2015 года и попробовала себя в разных видах. В школьные годы у меня было много одноклассников, и после завоевания паралимпийской медали они поздравили меня.