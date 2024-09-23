Президент: участие в заседании Генассамблеи ООН — возможность защитить позиции Ирана

«Почему лица претендующие на человечность и права человека не поднимают голос по поводу ситуации, происходящей в Газе? Очень часто они также нагло защищают преступления сионистского режима и говорят о правах человека и человечности. Это противоречие, это недопустимо и является ложью», - заявил Пезешкиан, отметив эскалацию преступлений сионистского режима в Газе и на Западном берегу, а также возможность объявления северной части Газы зоной боевых действий.

В дальнейшем президент рассказал о цели своего участия в заседании Генассамблеи ООН.

«В этой поездке мы стремимся к убеждениям, верованиям и ценностям, о которых Организация Объединенных Наций утверждает, что намерена предпринять действия, - отметил он. - В этой поездке мы хотим заявить, что если вы говорите правду, продемонстрируйте это на практике, а не только в лозунгах».

«Участие в заседании Генеральной Ассамблеи ООН предоставляет возможность защитить взгляды и позиции Исламской Республики Иран, чтобы в ответ на искаженную картину, созданную о нас, заявить, что если вы человек и у вас есть совесть, смотрите на всех людей честно», - заключил Пезешкиан.