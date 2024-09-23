23 сент. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85604923
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journalistShahram Moumeni Noukandeh

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Иран и Россия сделали акцент на расширении сотрудничества в коридоре Север-Юг

23 сент. 2024 г., 13:03
Новости ID: 85604923
Иран и Россия сделали акцент на расширении сотрудничества в коридоре Север-Юг

Тегеран, 23 сентября, ИРНА - На встрече Алексея Дедова, посла России в Иране, с Джафаром Али Закери, генеральным директором Иранских железных дорог, стороны, подчеркивая важность прошлых соглашений, акцентировали внимание на расширении будущего сотрудничества, особенно в области Северо-Южного коридора.

Согласно сообщению из Отдела по связям с общественностью Иранских железных дорог Исламской Республики, Закери, подчеркивая расширение будущего сотрудничества, выразил надежду, что, учитывая высокий объем спроса из Индии, мы сможем наблюдать увеличение транзита через Северо-Южный коридор.

Генеральный директор железных дорог также предложил организовать совместное техническое совещание между иранскими и российскими железнодорожными экспертами в Тегеране и подчеркнул необходимость изучения пограничных вопросов, потенциала и инвестиционных возможностей России в железнодорожных проектах Ирана, что также было поддержано послом России.

Российский посол также передал теплые приветствия президента Российских железных дорог и его приглашение генеральному директору Иранских железных дорог принять его в ходе этой встречи.

0 Persons
journalistShahram Moumeni Noukandeh

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