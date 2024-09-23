Иран и Россия сделали акцент на расширении сотрудничества в коридоре Север-Юг

Согласно сообщению из Отдела по связям с общественностью Иранских железных дорог Исламской Республики, Закери, подчеркивая расширение будущего сотрудничества, выразил надежду, что, учитывая высокий объем спроса из Индии, мы сможем наблюдать увеличение транзита через Северо-Южный коридор.

Генеральный директор железных дорог также предложил организовать совместное техническое совещание между иранскими и российскими железнодорожными экспертами в Тегеране и подчеркнул необходимость изучения пограничных вопросов, потенциала и инвестиционных возможностей России в железнодорожных проектах Ирана, что также было поддержано послом России.

Российский посол также передал теплые приветствия президента Российских железных дорог и его приглашение генеральному директору Иранских железных дорог принять его в ходе этой встречи.